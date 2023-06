Wall Street sluit lager na ‘rentehints’ van Fed-baas Powell

De stemming bleef woensdag afwachtend op Wall Street, waar de beurzen de handelsdag lager eindigden. De aandacht van beleggers ging met name uit naar de verklaring van centralebankpresident Jerome Powell, die het beleid van de Federal Reserve woensdag moest verantwoorden in het Amerikaanse Congres. Volgens Powell heeft de strijd tegen inflatie nog een lange weg te gaan. Ook zouden bijna alle Fed-beleidsmakers het erover eens zijn dat het noodzakelijk is om „de rente iets verder te verhogen tegen het einde van het jaar”.