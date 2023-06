De Tweede Kamer gaat oud-verkenners Annemarie Jorritsma, Kajsa Ollongren en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bevragen over wat zij in maart 2021 precies hebben besproken over Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze organiseert daarvoor een hoorzitting, waarbij Kamerleden het drietal gerichte vragen kan stellen. Een interne commissie van de Kamer heeft dat besloten.