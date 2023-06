RvS: Halsema mocht woning niet sluiten na vondst explosieven

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had een woning in augustus 2019 niet voor drie maanden mogen sluiten nadat er in de kelderbox explosieve materialen voor plofkraken waren gevonden. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de uitspraak woensdag mogen burgemeesters een woning alleen tijdelijk sluiten als er in of rond de woning sprake is van ernstige overlast of een noodsituatie, en dat was in deze zaak niet het geval.