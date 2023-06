Vakbond FNV Spoor eist in een brief aan de NS dat de spoorvervoerder maatregelen neemt om gehoorschade bij machinisten te voorkomen. Iedere machinist die dat wil moet binnen twee maanden van op maat gemaakte oordoppen worden voorzien en het lawaai in de trein moet worden teruggedrongen. Ook dient de NS onderzoek te doen naar gezondheidsschade onder het personeel door lawaaioverlast.