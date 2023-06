Ongeveer 8000 nabestaanden van slachtoffers van de genocide in Srebrenica hebben een schadeclaim ingediend. Dat is veel meer dan de circa 3000 die werden verwacht. Inmiddels is 12 miljoen euro uitbetaald aan compensatie, meldt de onafhankelijke Netherlands Compensation Commission Potočari na berichtgeving van RTL Nieuws. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.