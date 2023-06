De bijpraatsessie over het landbouwakkoord dinsdagmiddag was vooral bedoeld om opheldering te krijgen, nadat boerenorganisatie LTO vorige week had besloten om het overleg met andere sectoren te schorsen. Dat zegt Douwe Monsma na afloop van de bijeenkomst, die ongeveer een uur duurde. Hij is als vertegenwoordiger bij het landbouwoverleg betrokken namens Biohuis, een organisatie voor bioboeren.