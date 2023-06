Zoektocht naar tweede aanmeldcentrum nog steeds gaande

De zoektocht naar een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers is nog steeds gaande, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Met regionale en lokale bestuurders worden gesprekken gevoerd, maar met wie wil hij niet zeggen, ook niet waar een eventueel tweede aanmeldcentrum kan komen. Het ministerie van Van der Burg doet daar geen mededelingen over. „Het is aan het lokale bestuur om daar iets over te melden”, zegt de woordvoerder.