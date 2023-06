Een 74-jarige man die er in Spanje van wordt verdacht bombrieven te hebben verstuurd naar onder meer premier Sánchez en de ambassades van Oekraïne en de VS, wordt aangeklaagd wegens „ernstig terrorisme”. De beklaagde Pompeyo González Pascual is volgens de rechter weliswaar geen lid van een terroristische beweging, maar hij heeft wel explosieven voor terroristische doeleinden vervaardigd en aanslagen gepleegd.