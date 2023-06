Utrecht uit zorg over luchtvaart en 4e aanvliegroute bij Harbers

De provincie Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten hebben in een brief aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hun „grote zorgen” geuit over de voorgenomen luchtruimherziening. Hun kritiek richt zich met name op het plan om een vierde aanvliegroute naar Schiphol te openen. Die nieuwe route gaat mogelijk over Utrecht. De provincie en gemeenten vrezen voor een toename van de overlast voor bewoners en voor natuur- en stiltegebieden, maar ook over de effecten op het klimaat als de luchtvaart verder zou groeien.