Oproep: schaf opvang uitgeprocedeerde kinderen in huidige vorm af

De ontwikkeling van minderjarige kinderen in gezinslocaties voor uitgeprocedeerden wordt ernstig geschaad. Dat staat op Wereldvluchtelingendag in een rapport van de kinderrechtenorganisatie Defence for Children (DfC). Het ontbreekt aan veiligheid en stabiliteit, waaraan zij met hun geschiedenis juist zo’n extra behoefte hebben, en aan toekomstperspectief. Er is verder sprake van zeer sobere omstandigheden en vrijheidsbeperkingen.