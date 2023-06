Het overgrote deel van de gemeenten heeft de zorg goed georganiseerd op de crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. Dat laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten in reactie op het rapport van onder meer het Rode Kruis waarin staat dat de crisisnoodopvang in zijn huidige vorm ziekmakend is voor bewoners en dat de zorg op de meeste locaties onvoldoende is.