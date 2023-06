Titanic-duikboot vermist, onder anderen met Britse miljardair

Een kleine, bemande onderzeeër die op weg was naar het wrak van de Titanic, wordt vermist in de Atlantische Oceaan. OceanGate Expeditions, het privébedrijf dat diepzee-expedities organiseert en eigenaar is van de duikboot, rept uitsluitend over bemanning aan boord, zonder aantallen te noemen. Volgens de Amerikaanse kustwacht gaat het om vijf personen. Britse media melden dat de Britse miljardair en ontdekkingsreiziger/avonturier Hamish Harding zich in de vermiste Titan bevindt.