Rechtbank: niet duidelijk of Marengo vertraging gaat oplopen

De rechtbank heeft nog geen idee hoe de strafzaak Marengo verder moet nu hoofdverdachte Ridouan Taghi zonder advocaat zit. De situatie werd maandag in beslotenheid besproken in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Na ruim een uur achter gesloten deuren, werden pers en publiek weer toegelaten. Meer dan een minuut had de rechtbankvoorzitter vervolgens niet nodig: „Het is niet duidelijk of dit tot vertraging gaat leiden. De zaak wordt aangehouden tot de volgende pro-formazitting op 14 juli.”