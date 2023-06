Vier van de acht woningen die zondag verwoest of zwaar beschadigd raakten bij een brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn gesloopt. Woningbouwvereniging Portaal bekijkt of de andere vier woningen nog gerenoveerd kunnen worden, maar sluit niet uit dat die huizen ook tegen de vlakte moeten, zegt een woordvoerder van de woningbouwvereniging.