De bewoners van een flat in Nijmegen kunnen weer naar huis na een ontruiming maandagochtend vanwege de vondst van explosief materiaal in een garagebox. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosieve materiaal veiliggesteld en meegenomen, meldt de politie. De politie is wel nog bezig met onderzoek in de box aan de Malvert 62e straat.