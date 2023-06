Buitenlandminister China belooft VS-bezoek na gesprek met Blinken

De Chinese buitenlandminister Qin Gang heeft volgens Amerikaanse functionarissen toegezegd op een „voor beide partijen geschikt moment” een bezoek aan de Verenigde Staten te brengen. Qin deed die toezegging na een „openhartig, inhoudelijk en constructief’ gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken in Beijing, zo verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het laatste hoge Chinese bezoek aan de VS was in april 2017, toen president Xi Jinping toenmalig president Donald Trump ontmoette op diens landgoed in Florida.