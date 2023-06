Omwonenden van dode vrouw Rijswijk zoeken troost op bijeenkomst

Rond de twintig mensen hebben vrijdagavond in Rijswijk een bewonersbijeenkomst bijgewoond in verband met de fatale gebeurtenissen eerder deze week in de gemeente. Een 36-jarige vrouw werd dinsdag dood in haar woning aan de Mandolinestraat gevonden en diezelfde dag pleegde een man zelfmoord op het station Rijswijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en of er een verband is, maar volgens burgemeester Huri Sahin wijst alles erop dat het om een „gezinsdrama” gaat.