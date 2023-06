Fractievoorzitter Harold Hofstra van de ChristenUnie in Flevoland had aan het begin van de onderhandelingen zorgen over de kritiek op een mogelijke samenwerking met de PVV in de provincie. Om die zorgen weg te nemen, hebben de vijf partijen besloten om eerst een aantal kernwaarden vast te stellen, die ook zijn opgenomen in het coalitieakkoord.