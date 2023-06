Een vrouw is donderdagavond gewond geraakt nadat ze in Houten onder de mand van een luchtballon bekneld had gezeten. Waardoor dat kon gebeuren is onduidelijk. Of de vrouw in de mand zat of toevallig op de plek stond waar het mandje geland is, weten woordvoerders van de politie en de Veiligheidsregio niet.