De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het neutrale Zwitserland dringend opgeroepen wapens te leveren voor de strijd tegen de Russische invasietroepen. In een historische videotoespraak tot het Zwitserse parlement vroeg hij de doorverkoop van wapens van Zwitserse makelij of in Zwitsers bezit toe te staan, nu zijn land probeert grondgebied terug te winnen dat door Rusland is veroverd.