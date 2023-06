Ontwerp van Prinses Margriettunnel in A7 deugde niet

Het ontwerp van de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Sneek en Joure deugde niet. De zogeheten trekpalen die de fundering van de tunnel vormen waren te licht en niet van goede kwaliteit, er zijn er te weinig geplaatst en ze hadden dieper in de grond geslagen moeten worden. Dat is de reden dat het wegdek van een tunneldeel in december vorig jaar ineens omhoog kwam. Rijkswaterstaat is donderdag begonnen met het herstelwerk, dat ongeveer een jaar gaat duren.