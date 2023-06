Applied Material beschuldigt Chinese rivaal van bedrijfsspionage

Applied Materials klaagt een in Californië gevestigde rivaal, die in Chinese handen is, aan vanwege bedrijfsspionage. De grootste Amerikaanse leverancier van chipapparatuur beschuldigt Mattson, een bedrijf dat in 2016 werd overgenomen door Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center, van het stelen van bedrijfsgeheimen. Zo zou Mattson ontwerpen van chipapparatuur hebben buitgemaakt, maar ook belangrijke werknemers van Applied Materials hebben weggekaapt.