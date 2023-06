Rentebesluit ECB centraal op Damrak na rentepauze in VS

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Na eerdere opmerkingen van meerdere ECB-bestuurders, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden is het vrijwel zeker dat de rente in de eurozone verder zal worden opgeschroefd. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat ECB-president Christine Lagarde zal zeggen over de toekomstige rentestappen.