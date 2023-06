Bij een woning in Rotterdam is woensdagavond een ontploffing door zwaar vuurwerk geweest. Rond 23.30 uur werd er een harde knal gehoord en de ruit van een huis aan de Korhaanstraat in de wijk Charlois werd volledig verwoest. Later in de nacht van woensdag op donderdag is een 18-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden.