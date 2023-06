De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld gesloten na het besluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve om een pauze in te lassen bij het verhogen van de rente. Daarvoor had de centrale bank de rente tien keer op rij verhoogd tegen de hoge inflatie. Wel werd door de Fed gehint op meer renteverhogingen later dit jaar. Mogelijk kan er in juli alweer een verhoging komen.