Ruim 3300 mensen maken gebruik van het gratis ov-abonnement dat in de provincie Utrecht kan worden aangevraagd door 66-plussers met een inkomen van maximaal 21.000 euro. Gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit) zei woensdag in een commissievergadering dat de proef tot december loopt en dat na evaluatie een besluit wordt genomen over een eventueel vervolg.