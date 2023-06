De uitslag van de eindexamens voor middelbare scholieren heeft woensdag ook de vergadering van de Provinciale Staten in Zuid-Holland beziggehouden. De dochter van Statenlid Steven Datema (ChristenUnie) zat als toeschouwer in de zaal toen ze telefonisch te horen kreeg dat ze was geslaagd. Dat gebeurde juist terwijl haar vader achter de spreekstoel een toelichting gaf op een ingediende motie.