Bits of Freedom: eerste regels AI belangrijke stap, meer nodig

Bits of Freedom is blij dat de rechten van mensen online beter beschermd worden nu het Europees Parlement heeft ingestemd met regulering van AI. „Maar op bepaalde vlakken kan nog wel op gevaarlijke manieren geëxperimenteerd worden met kunstmatige intelligentie”, reageert juridisch beleidsadviseur Nadia Benaissa. „Regelgeving waar nu over gesproken wordt is goed, maar het kan beter.” Niet alle groepen mensen worden even goed beschermd, zegt de organisatie.