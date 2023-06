In zeven Europese landen zijn woensdag in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zeker vijf verdachten aangehouden en 450 locaties doorzocht. Verschillende panden en auto’s zijn in beslag genomen in verband met een onderzoek naar grootschalige btw-fraude. Daar zou een bedrag van 38 miljoen euro mee gemoeid zijn.