VS zorgen voor problemen in relaties met China volgens Beijing

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang heeft in een gesprek met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken geklaagd dat de relaties tussen beide landen door toedoen van de Verenigde Staten sinds begin dit jaar zijn verslechterd. De twee bewindslieden hebben elkaar gebeld in de aanloop naar hun ontmoeting in het komende weekeinde. Blinken gaat dan naar China. Hij zou eigenlijk al in februari een bezoek brengen aan Beijing, maar dat werd uitgesteld naar aanleiding van een rel over een Chinese ballon in het Amerikaanse luchtruim.