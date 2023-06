De formatie in de provincie Gelderland is afgerond en woensdag wordt in het provinciehuis in Arnhem het coalitieakkoord gepresenteerd. Het nieuwe Gelderse bestuur bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, die samen 30 van de 55 zetels in het Gelderse parlement hebben.