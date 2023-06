Burgemeesters en kinderen spelen samen buiten op Buitenspeeldag

Zo’n 100.000 kinderen gaan woensdag in het hele land buiten spelen tijdens de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon willen met die dag van Nederland „één grote speelplek” maken om kinderen te stimuleren om vaker buiten te spelen. Thema van de zestiende editie van het evenement is ‘Burgemeester, kom je buitenspelen?’. De dag wordt afgetrapt in een speeltuin in Groningen waar zo’n veertien burgemeesters bij aanwezig zullen zijn.