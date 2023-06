Is de overheid een sluwe vos? Of een eerlijke duif? Als de twijfel hierover bij ons dieper gaat zitten en de boventoon gaat voeren, komen we in een moeilijk land te leven. Wie de overheid niet vertrouwt, zal zich niet vanzelfsprekend aan de wet houden. En zich misschien ook minder inzetten voor de samenleving.