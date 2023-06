Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de visserijsector, meldt minister Piet Adema (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is ook bedoeld voor vissersdorpen en -gemeenschappen. Die staan de laatste jaren onder druk omdat de vissersvloot krimpt, onder meer vanwege de hoge brandstofprijzen en het verbod op pulsvissen.