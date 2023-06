Kunstmatige intelligentie is te belangrijk om niet zo snel mogelijk te reguleren, ook al gaan de ontwikkelingen razendsnel. Dat zei Eurocommissaris Margrethe Vestager in het Europees Parlement, dat woensdag over Europese AI-wetgeving stemt. „De hele wereld” volgt volgens haar het debat in Europa over deze eerste wetgeving ter wereld.