Vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer keurt het beleid af dat de kabinetten-Rutte sinds 2012 hebben gevoerd ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Een motie van afkeuring van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt haalde het evenwel niet, mede doordat de coalitiepartijen tegen stemden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemde de motie in een stemverklaring „te ongericht”.