Partijloos Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft „geen behoefte” aan een debat over de manier waarop over hem is gesproken tijdens de verkennende fase voorafgaand aan de afgelopen kabinetsformatie. Wel roept hij oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib op daar in een brief openheid over te verschaffen.