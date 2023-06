Pompestichting gaat personeel extra scholen in scherp opletten

De Pompestichting, waar de Pompekliniek in Nijmegen bij hoort, gaat medewerkers van de Nijmeegse tbs-kliniek extra laten scholen in „forensische scherpte”. Daardoor moeten ze scherper leren afwegen of en zo ja, welke vrijheden een patiënt kan krijgen, gelet op zijn stoornis, zijn voorgeschiedenis en zijn behandeling. Dat heeft het bestuur van de stichting besloten na een zeer kritisch rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de ontsnapping van twee tbs’ers in juni vorig jaar.