John S. (39) uit Oud-Alblas, die wordt verdacht van de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en de moord in een schoenmakerij in Vlissingen die daaraan voorafging, hoort dinsdag in de rechtbank Rotterdam de strafeis van de officier van justitie. Op deze derde zittingsdag houdt ook de advocaat van de verdachte zijn pleidooi.