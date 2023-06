De Amerikaanse president Joe Biden heeft afspraken verzet om zijn tweede wortelkanaalbehandeling in twee dagen te ondergaan, aldus het Witte Huis. Biden klaagde afgelopen weekeinde over tandpijn, wat aanleiding was voor een onderzoek en een wortelkanaalbehandeling die dag. Na meer pijn maandag, wat volgens zijn arts te verwachten was, voerde zijn medisch team een vervolgbehandeling uit in het Witte Huis.