Oorzaak van dood baby bij opvang Ter Apel nog niet vastgesteld

Het is nog niet duidelijk waardoor een baby van drie maanden oud vorig jaar is overleden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kindje was in elk geval geen slachtoffer van een misdrijf. Misschien was er een medisch probleem, maar dat is tot nu toe niet vastgesteld, melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Er lopen nog medische onderzoeken, maar die kunnen volgens de inspecties lang duren.