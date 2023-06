Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Noorderbreedte in Elburg (Gelderland) waar zondagavond een grote brand ontstond, is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio uitgebrand. Rond 02.30 uur was de brand onder controle. De veiligheidsregio verwacht tot in de ochtend bezig te zijn met blussen.