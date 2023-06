Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) wil zelf de waterstanden controleren in het reservoir dat de stilgelegde reactoren van de kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, van koelwater voorziet. Dat meldt IAEA-directeur Rafael Grossi. Door de recente vernietiging van de Kachovka-dam is het waterpeil in dat reservoir sterk gedaald.