In jungle teruggevonden kinderen blijven voorlopig in ziekenhuis

De vier Colombiaanse kinderen die na een zoektocht van bijna veertig dagen in de jungle vrijdag verzwakt werden teruggevonden, blijven nog zeker twee weken in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Bogota. De artsen beklemtonen volgens Colombiaanse media dat ze het goed maken en geen gevaar lopen, maar ze moeten nog opknappen en aansterken. Ze waren alle vier ondervoed, uitgedroogd en uitgeput en zijn talrijke malen door insecten gebeten.