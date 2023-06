Khartoem relatief kalm bij aanvang 24 uurswapenstilstand

De Soedanese hoofdstad Khartoem is volgens waarnemers zaterdagmorgen relatief kalm, sinds de strijdende partijen hebben ingestemd met een gevechtspauze van 24 uur op zaterdag. Dat bestand is afgesproken in de Saudische stad Jeddah. Daar proberen Amerikaanse en Saudische diplomaten de Soedanese militairen en de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF) te bewegen op zijn minst tijdelijk de wapens neer te leggen om humanitaire hulp en evacuaties mogelijk te maken.