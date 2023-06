De treinbrand in een tunnel in Tirol is vermoedelijk veroorzaakt door het vouwdak van een camper. Volgens de Oostenrijkse politie lijkt het erop dat het tak niet goed vast zat, door de wind omhoog sloeg en daardoor tegen de bovenleiding kwam. Bij de brand raakten 33 mensen lichtgewond, al had het volgens de autoriteiten veel slechter kunnen aflopen.