Tesla en GM stijgen op Wall Street na deal over laadpunten

Tesla en General Motors (GM) behoorden vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat ook GM, bekend van Chevrolet en Hummer, de door Tesla ontwikkelde stekker voor elektrische auto’s gaat gebruiken voor zijn voertuigen. Eigenaren van een elektrische auto van GM kunnen daardoor vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten terecht bij alle laadpunten van concurrent Tesla. Het aandeel GM won 4 procent.