Organisaties bezorgd om mensenrechten bij Europese asieldeal

Vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties zijn blij dat EU-landen afspraken hebben gemaakt over het nieuwe asielbeleid, maar vrezen dat veel asielzoekers alsnog onder slechte omstandigheden blijven zitten in vluchtelingenkampen in bijvoorbeeld Griekenland. In het asielbeleid moeten lidstaten verplicht een aantal asielzoekers overnemen of die plicht afkopen. Amnesty International vermoedt dat rijke landen kiezen voor afkopen en asielzoekers aan de Europese grens „in een benarde situatie blijven zitten”.