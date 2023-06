Buitenlandminister Wopke Hoekstra is „opgelucht” dat het Nederlandse meisje dat donderdag slachtoffer werd van een steekpartij in het Franse Annecy buiten levensgevaar is. Bij de aanval raakten vier kinderen in de leeftijd van 22 maanden tot 3 jaar gewond. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar en hun toestand is volgens de Franse premier Elisabeth Borne stabiel.