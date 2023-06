Rusland eist heropening beschadigde ammoniakleiding in Oekraïne

Rusland wil dat een pijpleiding uit de jaren zeventig, waarmee het land via de Oekraïense haven Odesa heel veel ammoniak exporteerde, weer gaat functioneren. Het is volgens verscheidene media één van de eisen die het Kremlin steeds stelt voor het verlengen van de ‘graandeal’. Die internationale overeenkomst waarborgt ondanks de gevechtshandelingen de export van Oekraïense landbouwproducten vanuit Oekraïense havens, vooral graan. De overeenkomst voor veilige vaarroutes over de Zwarte Zee loopt half juli af.